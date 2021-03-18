وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة

بوريطة يتباحث مع نظيره البولوني توطيد العلاقات بين البلدين

منذ 31 دقيقة
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع وزير الشؤون الخارجية بجمهورية بولونيا، زبيغنيو راو.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن بوريطة أكد أن توطيد العلاقات مع بولونيا يندرج في إطار رؤية صاحب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تنويع الشراكات داخل الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين رحبا بالعلاقات الممتازة بين البلدين، وأعربا عن اهتمامهما بمواصلة تعزيز الحوار السياسي والتعاون الثنائي، ولاسيما في المجال الاقتصادي.

من جهته، شدد راو على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهنأ المغرب على دوره وجهوده باعتباره قطبا للاستقرار والتنمية.

وسجل الوزيران توافق وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.

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