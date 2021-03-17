الرجاء البيضاوي يتفوق على مضيفه نكانا الزامبي
فريق الرجاء البيضاوي

كأس الكونفدرالية الإفريقية ..الرجاء يتفوق على مضيفه نكانا الزامبي

منذ 42 دقيقة
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هبة بريس ـ الرياضة

تفوق فريق الرجاء البيضاوي على مضيفه فريق نكانا الزامبي بهدفين للاشيء ، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأربعاء، على أرضية ملعب ليفي مواناواسا، برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، ضمن دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل هدفي فريق الرجاء البيضاوي كل من المهاجم سفيان رحيمي (د 47 ض ج) و البديل نوح وائل السعداوي (د 87).

وكان فريق الرجاء البيضاوي قد فاز في مباراته الأولى في دور المجموعات، على نامونغو التنزاني بهدف للاشيء، فيما انهزم نكانا الزامبي أمام بيراميدز المصري بثلاثية نظيفة.

ورفع فريق الرجاء البيضاوي، عقب هذه النتيجة، رصيده إلى ست نقاط، في المركز الأول إلى جانب بيراميدز المصري المتفوق على نامونغو بهدفين للاشيء، فيما ظل الفريق الزامبي والتنزاني في المركز الأخير.

ويستضيف الفريق الأخضر فريق بيراميدز المصري يوم رابع أبريل المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكان فريق نهضة بركان قد انهزم ،في وقت سابق اليوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية للدور ذاته أمام مضيفه فريق القطن الكاميروني بهدفين للاشيء.

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