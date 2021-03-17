ميخائيل بوغدانوف يستقبل سفير المغرب بموسكو
ميخائيل بوغدانوف يستقبل سفير المغرب بموسكو

ميخائيل بوغدانوف يستقبل سفير المغرب بموسكو

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

أجرى الممثل الخاص للاتحاد الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء بموسكو، مباحثات مع سفير المغرب بروسيا لطفي بوشعرة، تمحورت، بالأساس، حول تعزيز العلاقات الثنائية والحوار السياسي.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية الروسية أن السيدين بوغدانوف وبوشعرة بحثا خلال هذا اللقاء، القضايا الراهنة المتعلقة بتعزيز علاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والمغرب، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والإنسانية، فضلا عن التواصل بخصوص مكافحة فيروس “كورونا”.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولين تبادلا، باهتمام، وجهات نظرهما حول الوضع الحالي في شمال إفريقيا.

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