أديس أبابا.. انتخاب المغرب مقررا للمكتب الجديد لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة

هبة بريس

انتخب المغرب اليوم الأربعاء في أديس أبابا مقررا للمكتب الجديد لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي ترأسه غينيا الاستوائية.

وتم الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد من قبل سفير المملكة لدى الاتحاد الأفريقي و اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، السيد محمد العروشي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لمكتب لجنة الخبراء التحضيرية للدورة 53 للجنة الاقتصادية للإفريقيا ودورة 2021 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

وهكذا، أصبح المكتب الجديد يتألف من غينيا الاستوائية (رئيسا) ومدغشقر (النائب الأول للرئيس) وزامبيا (النائب الثاني للرئيس) وسيراليون (النائب الثالث للرئيس) والمغرب (مقررا).

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية ترأست مكتب مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة منذ انتخابها خلال مؤتمر مارس 2018 الذي انعقد بمراكش.

وكانت أشغال الدورة 53 للجنة ودورة 2021 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة قد انطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء بشكل مختلط على مستوى الخبراء تحت شعار “التصنيع المستدام والتنويع بأفريقيا في العصر الرقمي في سياق كوفيد-19″، وستستمر بواسطة التناظر المرئي إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

ويشمل موضوع هذا العام “حاجة البلدان الأفريقية إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع بفضل التصنيع والتنويع في ظل احترام البيئة مع الاستفادة من الرقمنة”. ومن شأن تكثيف الرقمنة في إفريقيا أن يبعث على التحول، مما سيساعد إفريقيا على التصنيع المستدام والتنويع في ظل اقتصاد رقمي عالمي سيتجاوز قريبا 11.5 مليار دولار أمريكي”، بحسب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

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