المغرب يشارك في المعرض الدولي للسياحة بتل أبيب في يونيو
الصورة تعبيرية

أديس أبابا.. انتخاب المغرب مقررا للمكتب الجديد لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة

منذ ساعتين
0

هبة بريس

انتخب المغرب اليوم الأربعاء في أديس أبابا مقررا للمكتب الجديد لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، الذي ترأسه غينيا الاستوائية.

وتم الإعلان عن تشكيلة المكتب الجديد من قبل سفير المملكة لدى الاتحاد الأفريقي و اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، السيد محمد العروشي، الذي ترأس الجلسة الافتتاحية لمكتب لجنة الخبراء التحضيرية للدورة 53 للجنة الاقتصادية للإفريقيا ودورة 2021 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة.

وهكذا، أصبح المكتب الجديد يتألف من غينيا الاستوائية (رئيسا) ومدغشقر (النائب الأول للرئيس) وزامبيا (النائب الثاني للرئيس) وسيراليون (النائب الثالث للرئيس) والمغرب (مقررا).

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المغربية ترأست مكتب مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة منذ انتخابها خلال مؤتمر مارس 2018 الذي انعقد بمراكش.

وكانت أشغال الدورة 53 للجنة ودورة 2021 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة قد انطلقت في وقت سابق اليوم الأربعاء بشكل مختلط على مستوى الخبراء تحت شعار “التصنيع المستدام والتنويع بأفريقيا في العصر الرقمي في سياق كوفيد-19″، وستستمر بواسطة التناظر المرئي إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل.

ويشمل موضوع هذا العام “حاجة البلدان الأفريقية إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع بفضل التصنيع والتنويع في ظل احترام البيئة مع الاستفادة من الرقمنة”. ومن شأن تكثيف الرقمنة في إفريقيا أن يبعث على التحول، مما سيساعد إفريقيا على التصنيع المستدام والتنويع في ظل اقتصاد رقمي عالمي سيتجاوز قريبا 11.5 مليار دولار أمريكي”، بحسب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ميخائيل بوغدانوف يستقبل سفير المغرب بموسكو

ميخائيل بوغدانوف يستقبل سفير المغرب بموسكو

منذ ساعة واحدة
Photo of التطورات بإقليم فكيك.. الPPS يدعو الحكومة إلى الحرص على حقوق الأسر المعنية

التطورات بإقليم فكيك.. الPPS يدعو الحكومة إلى الحرص على…

منذ 3 ساعات
Photo of عمر هلال: انتهاكات حقوق المرأة بمخيمات تندوف أضحت حقيقة يومية مأساوية

عمر هلال: انتهاكات حقوق المرأة بمخيمات تندوف أضحت حقيقة…

منذ 3 ساعات
Photo of مع اقتراب الانتخابات.. عملية “ترقيع” كبرى تعرفها شوارع الدار البيضاء

مع اقتراب الانتخابات.. عملية “ترقيع” كبرى تعرفها شوارع الدار…

منذ 4 ساعات
Photo of العثماني يدعو إلى إنهاء الوضعية غير الانسانية للمحتجزين بمخيمات تندوف

العثماني يدعو إلى إنهاء الوضعية غير الانسانية للمحتجزين بمخيمات…

منذ 4 ساعات
Photo of بتعليمات من جلالة الملك.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد 5- مدونة الأسرة

بتعليمات من جلالة الملك.. قرارات تاريخية أصدرها عاهل البلاد…

منذ 4 ساعات
Photo of مدونة جديدة تحاصر ” القضاة ” في ولوج مواقع التواصل الاجتماعي

مدونة جديدة تحاصر ” القضاة ” في ولوج مواقع…

منذ 6 ساعات
Photo of الاتحاد الدستوري: “القوانين الجديدة ستشجع على المشاركة الانتخابية ترشيحا وتصويتا”

الاتحاد الدستوري: “القوانين الجديدة ستشجع على المشاركة الانتخابية ترشيحا…

منذ 8 ساعات
Photo of الPPS يطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع “أساتذة التعاقد”

الPPS يطالب الحكومة بفتح حوار جدي مع “أساتذة التعاقد”

منذ 9 ساعات
Photo of تَعْديل ”القاسِم الِانْتِخابيِّ “… بَين القُطْبِيَّةِ اَلْجَوْفاء وَتَقْويَة العَدالةِ الإنْتِخابيَّةِ

تَعْديل ”القاسِم الِانْتِخابيِّ “… بَين القُطْبِيَّةِ اَلْجَوْفاء وَتَقْويَة العَدالةِ…

منذ 23 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق