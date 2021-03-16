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فاس .. “الفيسبوك” يسقط شخصا عرض شابا وفتاة للسرقة بالعنف

منذ 3 ساعات
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ع محياوي ـ هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الثلاثاء 16 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة فاس قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام أربعة أشخاص بتعريض شاب وفتاة للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بأحد أحياء المدينة، دون أن يتم تسجيل أي شكاية حول هذه القضية، قبل أن يقود البحث الذي باشرته مصالح الشرطة القضائية إلى تحديد هوية إحدى الضحيتين وتحصيل شكايته حول هذا الاعتداء.

وقد مكنت الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيف واحد منهم، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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