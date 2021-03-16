بتمويل من الاتحاد الأوروبي.. مدرسي الحياة و الأرض يجتمعون لاقتراح الحلول المبتكرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء*

في إطار أنشطتها الموسمية، و بتمويل من الاتحاد الأوروبي، و بحضور ثلة من الخبراء و الفاعلين، تعقد جمعية مدرسي علوم الحياة و الأرض مائدة مستديرة بمدينة المحمدية للمساهمة في اقتراح عدد من الحلول المبتكرة.

و في التفاصيل، سيعقد مدرسي علوم الحياة و الأرض مائدة مستديرة يوم 19 مارس بعاصمة الزهور و ذلك في إطار مشروع الديمقراطية التشاركية من أجل مدينة مستدامة.

هذا الحدث وفق بلاغ لمنظميه يعتبر فرصة لتقاسم مقترحات وتوصيات الخبراء و الفاعلين الذي سيؤثتون المائدة المستديرة و يغنون النقاش بمساهماتهم و اقتراحاتهم بغية المساهمة في تحسين عمليات الاستدامة والاستخدام المسؤول للموارد، والمحافظة على البيئة في المدن وإشراك المواطنين في قرارات تخص مقاطعاتهم.

و يروم القائمون من خلال تنظيم هذا الحدث للمساهمة في اقتراح حلول مبتكرة واقعية للارتقاء بتدبير مختلف مناطق الجهة، عير تقديم اقتراحات تهم مختلف مراحل بناء المدينة، المتعلقة بالتخطيط والتنظيم إلى البناء المشترك والتتبع والمراقبة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0