سعد الدين العثماني

العثماني: قررنا تمديد الإجراءات الاحترازية تفاديا لتدهور الحالة الوبائية

منذ 4 ساعات
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هبة بريس – الرباط

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أسباب قرار تمديد قرار حظر التجول الليلي والإغلاق المبكر للمحلات التجارية، لأسبوعين إضافيين.

وذكر العثماني في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، أنه “بعد الإعلان يوم أمس عن قرار التمديد للإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين تساءل البعض عن السبب وراء ذلك، وعليه لابد من توضيح أن القرار يتخذ اعتمادا على مؤشرات ومعايير دقيقة بخصوص تطور الحالة الوبائية”.

وأكد العثماني، على أن مؤشرات اليقظة أوضحت أن مجموع الحالات الجديدة أسبوعيا قد ارتفع بشكل طفيف للأسبوع الثاني على التوالي “22 – 28 فبراير: 2499 حالة – 01- 07 مارس: 2569 حالة (+ 2.8٪) – 08 – 14 مارس: 2714 حالة (+ 5.6٪)”، وعليه تم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية لأسبوعين إضافيين تفادياً لتدهور الحالة الوبائية.

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