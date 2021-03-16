يهم ساكنة البيضاء .. “الترامواي” يغير أوقات عمله

هبة بريس

أعلنت شركة “كازاترامواي”، عن تغيير في مواقيت عمل الخطين الأول والثاني، تزامنا مع تمديد الحكومة للتدابير الاحترازية المتخذة لللتصدي لانتشار فيروس كورونا

وكشفت الشركة في منشور على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، أنها ستقوم بتقديم الإنطلاقات الأخيرة بمحطاتها، ابتداء من اليوم الإثنين 15 مارس الجاري.

وذكرت الشركة أنه بالنسبة للخط الأول الذي يربط سيدي مومن بمنطقة ليساسفة، ستكون آخر انطلاقة على الساعة 19 و11 دقيقة، من يوم الإثنين إلى غاية يوم الجمعة، بينما بالنسبة ليوم السبت فستصبح الانطلاقة من منطقة ليساسفة على الساعة 19:10 وعلى الساعة 19 و20 دقيقة يوم الأحد

أما الخط الثاني الرابط بين سيدي البرنوصي وعين الذئاب، فستكون آخر انطلاقة من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، على الساعة 19 و10 دقائق، وبالنسبة لنهاية الأسبوع، فحددت في الساعة 19 و30 دقيقة.

ودعت “كازاترامواي” المواطنات والمواطنين إلى زيارة موقعها الإلكتروني لمزيد من المعلومات.

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