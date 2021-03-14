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تفاصيل صادمة.. إغتصاب جماعي لأرملة بالعنف يهز العرائش

منذ 4 ساعات
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هبة بريس- مكتب طنجة

كشفت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، عن تفاصيل “صادمة” لاغتصاب جماعي تعرضت له أرملة بدوار “الغوازي” جماعة العوامرة التابعة ترابيا لإقليم العرائش.

وبحسب محمد بلمهيدي ، رئيس الرابطة، فقد تلقت هذه الأخيرة طلب مؤازرة من السيدة ” ز _أ” تحكي فيه ظروف اغتصابها بالتناوب وضربها في شتى أنحاء جسمها وتعنيفها من طرف شخصين يقطنان بالدوار المذكور، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في الاغتصاب.

وأضافت الرابطة ، أنه في ظل حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها المملكة المغربية وتحت جنح الظلام قام شخصان بالتهجم واقتحام منزل سيدة من مواليد 1982 بدوار الغوازي بجماعة العوامرة، حيث تناوبا على اغتصابها انتقاما منها لعدم رضوخها لنزواتهما سابقا ، علما أن السيدة أرملة وأم لطفلين الأول يبلغ من العمر سنة ونصف والثاني أربعة أشهر فقط.

وزادت الرابطة أن واقعة الاغتصاب بالتناوب باستعمال العنف والضرب والجرح نتجت عنها جروحا على مستوى يد المشتكية وكدمات على مستوى الوجه والرأس استدعت نقلها الي المستشفى الإقليمي للا مريم بالعرائش من أجل الاستماع إليها وتوجيهها الوجهة الصحيحة وتحرير شهادة طبية.

 

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