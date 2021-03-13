المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور” الروسية

هبة بريس- الرباط

يقترب المغرب من اقتناء غواصة فرنسية هجومية من نوع “سكوربين” لتعزيز عتاده البحري في مياه البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهي تعتبر من أقوى الغواصات في العالم، حيث تم تطويرها بشكل كبير جدا حتى تلاءم طبيعة العمل في مسارح العمليات العسكري.

وكشفت الجريدة الرقمية “أفريك أنتجلنس” عن رغبة المغرب الرهان على هذه الغواصة الفرنسية في وقت كان يدرس فيه المغرب اقتناء الغواصة الروسية “أمور 1650” التي انطلقت المفاوضات بشأنها سنة 2016.

ويتراوح حجم هذه الغواصة ما بين ستين وسبعين مترا، وسعرها يقارب نصف مليار يورو وهي من الجيل الجديد من الغواصات وتصنعها شركة “نافال غروب” الفرنسية بتنسيق مع شركة نتافيا الإسبانية.

وكان المغرب قد اقتنى من هذه الشركة الفرنسية أهم السفن الحربية من الفرقاطات التي يتوفر عليها حاليا. وأقدمت كل من الهند والبرازيل والتشيلي وماليزيا على اقتناء عدد من الغواصات من هذا النوع.

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