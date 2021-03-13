الملك محمد السادس والبابا فرنسيس

الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم

منذ 5 ساعات
0

هبة بريس

بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب تهاني جلالته وأصدق متمنياته لقداسة البابا فرانسيس بموفور الصحة والعافية، وبموصول التوفيق “في مساعيكم السامية، لإشاعة القيم الإنسانية النبيلة”.

وأكد صاحب الجلالة حرصه القوي على مواصلة العمل سويا، مع قداسة البابا فرانسيس، من أجل تعزيز العلاقات العريقة التي تربط المملكة المغربية بحاضرة الفاتيكان، والإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم، وترسيخ سبل الحوار والتعايش والتفاهم بين الشعوب.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب واللوبيات المتضررة”

العثماني : “لا يتعين الانسحاب وترك المجال لخصوم الحزب…

منذ ساعتين
Photo of المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور” الروسية

المغرب يقترب من اقتناء غواصة “سكوربين” الفرنسية عوض “أمور”…

منذ 5 ساعات
Photo of رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك في التصدي لجائحة كورونا

رئيس برلمان عموم برلمان إفريقيا بالنيابة يشيد بريادة الملك…

منذ 5 ساعات
Photo of أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي بالرباط

أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي…

منذ 6 ساعات
Photo of صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان ادعاءات الجزائر

صحيفة: توالي فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية دليل على بطلان…

منذ 8 ساعات
Photo of الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة الوزير الأول

الملك يعزي رئيس جمهورية كوت ديفوار على إثر وفاة…

منذ 8 ساعات
Photo of خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي لعملية التلقيح

خلال مباحثاته مع بوريطة.. وزير نمساوي يشيد بالتدبير المغربي…

منذ 12 ساعة
Photo of رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

منذ 12 ساعة
Photo of شيخي :”لا يمكن الحزب توقيف جميع القوانين بحجة أنه يقود الحكومة“(+ فيديو)

شيخي :”لا يمكن الحزب توقيف جميع القوانين بحجة أنه…

منذ 23 ساعة
Photo of خارجية سورينام : سفارتنا بالرباط ستكون بوابتنا إلى شمال إفريقيا

خارجية سورينام : سفارتنا بالرباط ستكون بوابتنا إلى شمال…

منذ 24 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق