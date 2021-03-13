الملك ل”البابا فرنسيس”: حريصون على الإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم

هبة بريس

بعث أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى قداسة البابا فرانسيس، وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة لاعتلائه الكرسي البابوي لحاضرة الفاتيكان.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أطيب تهاني جلالته وأصدق متمنياته لقداسة البابا فرانسيس بموفور الصحة والعافية، وبموصول التوفيق “في مساعيكم السامية، لإشاعة القيم الإنسانية النبيلة”.

وأكد صاحب الجلالة حرصه القوي على مواصلة العمل سويا، مع قداسة البابا فرانسيس، من أجل تعزيز العلاقات العريقة التي تربط المملكة المغربية بحاضرة الفاتيكان، والإسهام معا في خدمة السلم والسلام عبر العالم، وترسيخ سبل الحوار والتعايش والتفاهم بين الشعوب.

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