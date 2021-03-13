الحسن لشكر رفقة وزير العدل محمد بن عبد القادر

أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي بالرباط

منذ 6 ساعات
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هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر مطلعة أن الصراع حول اسم وكيل لائحة الدائرة الجماعية بمنطقة اليوسفية بالرباط، اشتد بين مرشحين اثنين ويتعلق الأمر بالدكتور وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق و ونحل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية، ومدير ديوان وزير العدل الحسن لشكر .

وأضافت ذات المصادر عن رفض عدد من مناضلي الحزب بالمنطقة وبعض المتعاطفين، المحاولات التي تحاك لمنح التزكية خلال الانتخابات المقبلة ل للحسن لشكر، عوض الدكتور رشيد لزرق، مستنكرين تدخل قيادة الحزب لفرض نجل الكاتب الأول.

وعلل هؤلاء رفضهم تزكية الحسن لشكر، بحكم بعده عن المنطقة و ضعف تواصله مع الساكنة، عكس رشيد لزرق الذي يقطن بالمنطقة ودائم التواصل مع المواطنين، إضافة لخبرته العلمية والعملية المرتبطة بتدبير الشأن العام .

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‫2 تعليقات

  1. ينبغي اسناد هدا المنصب لمن يستحقه من حيث الكفاءة والفعالية بغض النظر عن حسبه ونسبه .لنقطع مع المحسوبية.

  2. التحاد الاشتراكي كان يا ما كان في ايام السيد عبد الرحيم بوعبيد واليوسفي الله يرحمهم والان ما كين غير المسابقة علئ الكرسي وهد الشكر اللي من فاس جاء كيجري الى الرباط وهو غير مقيم في هد الحي تيتسابق مع الاستاد اللي المقيم في نفس الحي وعارف المشاكل الناس والساكنة الله ينعل اللي ما يحشم .

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