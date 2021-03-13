أصوات ترفض تزكية نجل ”لشكر“ على حساب أستاذ جامعي بالرباط

هبة بريس – الرباط

كشفت مصادر مطلعة أن الصراع حول اسم وكيل لائحة الدائرة الجماعية بمنطقة اليوسفية بالرباط، اشتد بين مرشحين اثنين ويتعلق الأمر بالدكتور وأستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق و ونحل الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية، ومدير ديوان وزير العدل الحسن لشكر .

وأضافت ذات المصادر عن رفض عدد من مناضلي الحزب بالمنطقة وبعض المتعاطفين، المحاولات التي تحاك لمنح التزكية خلال الانتخابات المقبلة ل للحسن لشكر، عوض الدكتور رشيد لزرق، مستنكرين تدخل قيادة الحزب لفرض نجل الكاتب الأول.

وعلل هؤلاء رفضهم تزكية الحسن لشكر، بحكم بعده عن المنطقة و ضعف تواصله مع الساكنة، عكس رشيد لزرق الذي يقطن بالمنطقة ودائم التواصل مع المواطنين، إضافة لخبرته العلمية والعملية المرتبطة بتدبير الشأن العام .

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