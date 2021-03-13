رسميا.. السلطات المغربية تعلن تسليم أسامة الحسني للسعودية

هبة بريس

علم من مصدر قضائي مطلع أن السلطات القضائية المغربية المختصة أصدرت قرارا يقضي بتسليم المواطن السعودي (أ. ط. ع.م) إلى السلطات السعودية بناء على طلب التسليم الذي تقدمت به هذه الأخيرة في إطار نشرة البحث الصادرة في حقه عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) من أجل قضية تتعلق بالسرقة.

وحسب ذات المصدر، فقد تمت عملية التسليم في إطار ما تنص عليه الاتفاقية العربية للتعاون القضائي الموقعة في 6 أبريل 1983.

هذا واعتُقل الحسني في الثامن من فبراير الماضي، عندما وصل إلى مدينة طنجة، حيث كان يعتزم الالتحاق بزوجته وطفله الرضيع الذي لم يتجاوز عمره أربعة أشهر.

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