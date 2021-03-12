وزير الصحة خالد ايت الطالب

ايت الطالب: الحملة الوطنية للتلقيح أضحت اليوم محل إشادة عالمية

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب أن الحملة الوطنية للتلقيح تشهد اليوم وتيرة جد مهمة، مبرزا في هذا الصدد الانخراط القوي للمواطنين والمواطنات في هذه الحملة.

وذكر الوزير في تصريح له، على هامش زيارة ميدانية قام بها لعدد من مراكز التلقيح بمدينة الداخلة، أن الحملة الوطنية للتلقيح أضحت اليوم محل إشادة عالمية، حيث تم تصنيف المغرب في مراتب جد متقدمة بفضل الوضعية الوبائية الراهنة التي تساعد على بلوغ الهدف المنشود خلال أقرب الآجال.

وأشاد الوزير بالتعبئة القوية للأطر الصحية الجهوية والسلطات المحلية التي تبذل جهودا كبيرة لكي تمر الحملة الوطنية للتلقيح في أحسن الظروف.

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