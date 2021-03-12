ضبط أقراص مخدرة بميناء طنجة المتوسط

هبة بريس- مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط، زوال أمس الأربعاء 10 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع عناصر الجمارك بميناء طنجة المتوسط، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة بحرية قادمة من إحدى الدول الأوروبية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارته النفعية عن حجز 1260 قرص مخدر من نوع “Tramadol”وأقراص طبية مخدرة أخرى.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية الأمنية في سياق المجهودات المكثفة التي تبدلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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