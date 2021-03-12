الداخلة.. آيت الطالب يدشن المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة

هبة بريس: أشعبان لحبيب

قام وزير الصحة أيت الطالب، رفقة الوفد الوزاري المرافق له صباح اليوم الجمعة 12 مارس الجاري، بزيارة ميدانية لمجموعة من النقط المخصصة للتلقيح ضد فيروس كورونا بمدينة الداخلة.

و تأتي هذه الزيارة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد 19″، والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الخميس 28 يناير الماضي بالقصر الملكي بمدينة فاس.

وحسب مصادر هبة بريس، فزيارة الوزير أيت الطالب، شملت كل من المركز المرجعي للصحة، الإنجابية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، وكذا مركز التلقيح بدار الشباب السلام.

وأسرت مصادر الجريدة ، أن وزير الصحة، قد أشرف رفقة الوفد الوزاري زوال اليوم الجمعة، على تدشين المعهد العالي لمهن التمريض بالداخلة، وذلك رفقة “لامين بنعمر” والي الجهة، إلى جانب رئيس المجلس الجهوي للداخلة “الخطاط ينجا” ،ورئيس المجلس البلدي للداخلة “صلوح الجماني”، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية والمسؤولين والمنتخبين.

المعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة، والذي يوجد مقره بالقرب من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، يعتبر مكسبا لمدينة الداخلة، قد يساعد على النهوض بأوضاع قطاع الصحة، مستقبلاً وكذا توفير فرص شغل للطلبة المعهد المتخرجين، خصوصا أن أحد المستثمرين الكبار سيقوم ببناء مصحة خاصة في جميع التخصصات والتي تعد هي الأولى من نوعها بالجهات الجنوبية للمملكة المغربية.

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