تازة .. الحبس النافذ لمغتصب طفل قاصر

ع محياوي ـ هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة أخيرا، بالسجن النافذ ست سنوات، في حق متهم بهتك عرض طفل يبلغ من العمر 12 سنة بمدينة تازة.

وتفجرت وقائع الحدث ، بتاريخ الأربعاء 29 أكتوبر من سنة 2020 عندما أوقفت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتازة التي حلت محل الشرطة القضائية ، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بابتدائية تازة، شخص في الثلاثين سنة من عمره يمتهن حرفة التجارة بأحد الأحياء وسط المدينة ، بعدما تم تورطه بتغرير طفل قاصر وهتك عرضه .

وقد تم تحرير محضر قانوني في حقه عند توقيفه بالمنسوب إليه من طرف عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بتعليمات من قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي المعروف بخدماته المتواصلة .

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