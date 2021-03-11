وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام ألبيرت رمدين

سورينام تجدد دعمها “الراسخ” لمغربية الصحراء

منذ 4 ساعات
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هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والتعاون الدولي بجمهورية سورينام ألبيرت رمدين، اليوم الخميس بالرباط، أن بلاده تدعم الوحدة الترابية للمغرب دعما كاملا، وتجدد التأكيد على موقفها “الراسخ بشأن مغربية الصحراء وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية”.

وأضاف رئيس دبلوماسية سورينام، خلال لقاء صحافي عقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن “حكومة جمهورية سورينام تدعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره أساسا وحيدا لحل سياسي دائم لهذا النزاع”.

من جهة أخرى، سجل السيد رمدين أن الشراكة بين المغرب وسورينام شهدت تطورا ملحوظا منذ 28 يوليوز 2004، تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مبرزا أن مباحثاته مع السيد بوريطة همت مختلف مجالات التعاون.

وتابع قائلا ” لقد قررنا تعميق الحوار السياسي وضخ نفس جديد في الروابط الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التعاون الإقليمي والمتعدد الأطراف”، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعد عنصرا أساسيا في التعاون جنوب-جنوب والتضامن والاحترام المتبادل بين البلدين.

من جانبه، نوه السيد بوريطة بالموقف المبدئي والثابت والبناء لسورينام دفاعا عن هذه القضية العادلة من خلال تجديد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب.

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