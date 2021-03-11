البيضاء.. الأمن يوقف أربعيني ألحق خسائر مادية بحافلة للنقل الحضري

هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الخميس 11 مارس الجاري، شخصا يبلغ من العمر 41 سنة، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية وتعييب حافلة للنقل الحضري.

وكان المشتبه فيه قد دخل في خلاف حول أسبقية المرور مع سائق حافلة للنقل الحضري بشارع المقاومة بمدينة الدار البيضاء، حيث عمد إلى تكسير الواقية الزجاحية الأمامية للناقلة، وذلك قبل أن يسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المعني بالأمر بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة صباح اليوم الخميس.

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