وجدة .. فتاة تقدم على الانتحار في ظروف غامضة

هبة بريس: وجدة

أقدمت فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة أمس الأربعاء 10 مارس الجاري، على الإنتحار شنقا داخل منزل أسرتها بتجزئة سوق الخميس حي لازاري بوجدة.

وحسب مصدر مطلع، فالهالكة أقدمت على الانتحار شنقا بعدما لفت حبل على عنقها عبر تتبيثه على سطح المنزل، بعد نشوب صراع مع الأم حول أمورها الدراسية

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وفور علمها بالخبر، انتقلت الى عين المكان العناصر الأمنية والوقاية المدنية والسلطات المحلية إلى مسرح الجريمة، ورفع الجثة ونقلها لمستودع الاموات، و فتح تحقيق في الموضوع تحت إشراف النيابة العام المختصة.

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