بوعشرين يترفع عن تصريحات ”سعيدة شرف
دنيا فاطمة

بوعشرين يترفع عن تصريحات ”سعيدة شرف “ويؤكد براءة باطمة من التهم

منذ 10 دقائق
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هبة بريس – القسم الفني

كشف النقيب السابق والمحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد اللطيف بوعشرين، عبر تصريحات أدلى بها لمجموعة من المنابر الإعلامية المغربية، و من بينها جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن موكلتيه الفنانة دنيا بطمة و شقيقتها ابتسام بريئتين من حساب “حمزة مون بيبي”.

وأكد النقيب بوعشرين خلال معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين على براءة موكلتيه من قضية ”حمزة مون بيبي“ وعلاقتهما بالحساب المذكور، مستدلاً بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الذي حسم في كون موكلتيه لا تتوفران على القن السري الخاص بالحساب.

و ردا عن ما صرحت به الفنانة سعيدة شرف في الندوة التي قامت بها الاسبوع المنصرم ، قال النقيب بوعشرين :” انا أتجاوز عنها باعتبارها إمرأة، و أنا أرفع المرأة عاليا فوق رأسي حتى و إن قذفت في”، مضيفاً بالقول :”لن أتابعها،كما أنني ألتمس لها الأعذار فربما كلامها نابع من انفعالها”.

و في سياق متصل أكد بوعشرين على أنه كرجل قانون و محام أدى يمين القسم لا يستطيع تضليل الناس أو إيهامهم بالأكاذيب، مضيفا أنه لا يرضى ولا يسمح لتفسه أن يدافع عن أي شخص ثبت تورطه في حساب ”حمزة مون بيبي“.

ويشار أن سعيدة شرف عقدت الأسبوع الماضي ندوة صحفية مضادة للندوة الصحفية التي عقدتها المطربة دنيا باطمة، وأقحمت من خلالها دفاع الأخيرة في مجموعة من الأمور وهو الأمر الذي ترفع عنه المحامي عبد اللطيف بوعشرين ورفض الرد على ما جاء على لسان سعيدة شرف.

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