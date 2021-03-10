المغرب يشارك في المعرض الدولي للسياحة بتل أبيب في يونيو

هبة بريس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المغئب سيشارك في المعرض الدولي للسياحة في تل أبيب، المزمع تنظيمه يومي 15 و16 يونيو المقبل.

وذكرت صحيفة “i24news” الإسرائيلية، أن هذا المعرض السنوي، سيجمع على مستوى الشرق الأوسط، بين المتخصصين في الصناعة السياحية، لافتا إلى أن المغرب سيشارك ببعثة من المختصين في الصناعة السياحية، إلى جانب مختصين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، وسلوفينيا، والبرتغال، والفلبين، وقبرص، وجمهورية التشيك وعدد من الدول الأخرى.

وأضاف ذات المصدر، أنه من المتوقع أن يعرف المعرض مشاركة 1870 عارضا من 57 دولة، حيث انطلق المعرض افتراضيا مع بداية شهر مارس الجاري، وسيستمر حتى 16 يونيو المقبل.

هذا ويشار الى أن المغرب واسرائيل اتفقا قبل أسابيع على تعزيز علاقات التعاون في عدد من المجالات ومن ضمنها القطاع السياحي.

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