فاس .. خلاف عائلي ينتهي بجريمة قتل

هبة بريس – فاس

هزت جريمة قتل حي لابيطا بمدينة فاس، مساء أمس الثلاثاء 09 مارس الجاري، ذهب ضحيتها شاب في الأربعينيات من عمره، إثر تعرضه لهجوم باستعمال السلاح الأبيض، عبارة عن سكين، على يد صهره، في مثل سنه.

ووفق ما أوردته مصادر ” هبة بريس ” فإن هذا الحادث، سببه خلاف بسيط بين الضحية و صهره تطور إلى شجار عنيف استعملت فيه أسلحة بيضاء، أفضى إلى مصرع الهالك على الفور، جراء إصابته بضربة قاتلة على مستوى العنق. مشيرة إلى أن عناصر الوقاية المدنية قامت بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد التشريح الطبي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن العناصر الأمنية حلت، فور إخطارها بالحادث، بمكان وقوع هذه الجريمة، حيث تمكنت بعد مرور وقت وجيز من توقيف المشتبه في اقترافه هذه الجريمة وحجز السلاح الأبيض الذي استعمله في تصفية الضحية، مبرزة أن المشتبه فيه وضع بأمر من النيابة العامة المختصة رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث في القضية قبل عرضه على العدالة.

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