إحصائية: القطاع الفلاحي المشغل الأول للنساء بالمغرب

هبة بريس

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن مشاركة النساء في سوق الشغل بالمغرب ضعيفة، حيث بلغ معدل نشاط النساء خلال سنة 2020 ما مجموعه 19,9% مقابل 70,4% لدى الرجال، لتبقى بذلك ثمان نساء من بين كل عشر خارج سوق الشغل.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن معدل الشغل لدى النساء يمثل قرابة ربع نظيره لدى الرجال (16,7% مقابل 62,9%)، مبرزة أن توزيع النشطات المشتغلات حسب قطاع النشاط الاقتصادي، يظهر أن قطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” المشغل الأول للنساء (44,8%)، متبوعا بقطاع الخدمات (40,4%)، ثم قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية (14,2%).

وأشارت أن ما يقارب نصف النشيطات المشتغلات (47,3%) يعملن كمستأجرات (مقابل 51,7% بالنسبة للرجال)، 17,7% ولحسابهن الخاص (مقابل 39,8% من الرجال)، و35% بشغل غير مؤدى عنه (مقابل 8% لدى الرجال).

وأبرزت أن قرابة %28 من النشيطات المشتغلات يستفدن من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل مقابل 23,9% لدى الرجال.

وتصل هذه النسبة 57,3% لدى النساء المستأجرات مقابل 43,3% لدى الرجال، فيما تبلغ نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل %43,2 لدى النساء مقابل %58,2 لدى الرجال.

وحسب المهنة المزاولة، فإن 8,6% من النساء النشيطات المشتغلات يمارسن كمسؤولات تسلسليات، وأطر عليا أو أعضاء مهن حرة (مقابل 3,8% لدى الرجال)، حيث يمثلن 38% من مجموع مزاولي هذه المهن، كما أن 6,3% يشتغلن كأطر متوسطة (مقابل 2,4% لدى الرجال)، أي 41,6% من مجموع مزاولي هذه المهن.

وأكدت المندوبية أن نسبة المقاولات التي ترأسها النساء بلغت خلال 2019 ما مجموعه 12.8٪ فقط.

ولفتت إلى أن المرأة المقاولة تظل أكثر حضورا في قطاع الخدمات بنسبة 17.3٪، يليها قطاع التجارة (13.8٪)، والصناعة (12.6٪) ثم البناء (2.6٪).

وحسب الفئة، بالرغم من أن القيادات النسائية يظهرن بشكل أقل في المقاولات الكبيرة (8٪)، إلا أنهن أكثر تواجدًا في المقاولات الصغيرة جدًا (13.4٪) وفي المقاولات الصغرى والمتوسطة الحجم (10.2٪).

وأضافت أن 18٪ من المقاولات الفردية و11٪ من الشركات المجهولة الاسم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقودها النساء.

أما على صعيد الوظيفة العمومية، فقد بلغت نسبة النساء التي تشغلن مناصب المسؤولية حسب المندوبية 23.5٪، فيما وصلت نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في مجلس النواب 20.5٪، ومجلس المستشارين %11.67 وحصة مقاعدهن في المجالس الترابية حوالي 21%.

فيما يخص البطالة، أوضحت المندوبية أن معدل البطالة لدى النساء عرف انخفاضا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منتقلا من 14,7% الى 13,5% ما بين 2017 و2019، ثم عاد ليرتفع ب 2,7 نقطة خلال سنة 2020 تحث تأثير الجائحة والجفاف.

فيما ارتفع معدل البطالة لدى النساء، ما بين سنتي 2019 و2020 بالوسطين القروي والحضري، حيث انتقل على التوالي من 2,7% إلى 3,9% ومن 21,8% إلى24,8%.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0