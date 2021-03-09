الأزمي: ليلة التصويت على “القاسم الانتخابي” حزينة والمعركة مستمرة لتصحيح الخطأ

هبة بريس – الرباط

وصف إدريس الأزمي الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ليلة التصويت على تعديل القاسم الانتخابي ب”الليلة الحزينة”.

وقال الأزمي في فيديو نشره على حسابه بموقع “فيسبوك” أن التصويت على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابيى، فيه تواطؤ على الاختيار الديمقراطي.

وانتقد الأزمي المصوتين على هذا التعديل ، معتبرا أنهم “يريدون تغيير قواعد العملية الانتخابية، لأنهم بكل وضوح فشلوا في المعارضة، كما يدل ذلك أن حزب العدالة والتنمية نجح في الحكومة وفي الجماعات الترابية”.

وشدد القيادي البيجيدي على ضرورة تصحيح هذا “الخطأ التريخي والاستراتيجي الكبير”، مسترسلا بالتساؤل: “كم سيخسر الوطن وكم ستخسر الديمقراطية والتنمية في البلاد وسمعة البلاد والنموذج التنموي المنتظر بسبب هذا القاسم??، قبل ِأن يضيف معركة “ليلة الجمعة” بمجلس النواب ليست نهاية النضال أو الدفاع عن الاختيار الديمقراطي، بل المعركة مستمرة، والذي سينتصر فيها هي الديمقراطية وصوت الشعب.

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