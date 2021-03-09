الأزمي: ليلة التصويت على "القاسم الانتخابي" حزينة والمعركة مستمرة لتصحيح الخطأ
ادريس الأزمي الادريسي

الأزمي: ليلة التصويت على “القاسم الانتخابي” حزينة والمعركة مستمرة لتصحيح الخطأ

منذ 3 ساعات
0

هبة بريس – الرباط

وصف إدريس الأزمي الإدريسي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، ليلة التصويت على تعديل القاسم الانتخابي ب”الليلة الحزينة”.

وقال الأزمي في فيديو نشره على حسابه بموقع “فيسبوك” أن التصويت على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابيى، فيه تواطؤ على الاختيار الديمقراطي.

وانتقد الأزمي المصوتين على هذا التعديل ، معتبرا أنهم “يريدون تغيير قواعد العملية الانتخابية، لأنهم بكل وضوح فشلوا في المعارضة، كما يدل ذلك أن حزب العدالة والتنمية نجح في الحكومة وفي الجماعات الترابية”.

وشدد القيادي البيجيدي على ضرورة تصحيح هذا “الخطأ التريخي والاستراتيجي الكبير”، مسترسلا بالتساؤل: “كم سيخسر الوطن وكم ستخسر الديمقراطية والتنمية في البلاد وسمعة البلاد والنموذج التنموي المنتظر بسبب هذا القاسم??، قبل ِأن يضيف معركة “ليلة الجمعة” بمجلس النواب ليست نهاية النضال أو الدفاع عن الاختيار الديمقراطي، بل المعركة مستمرة، والذي سينتصر فيها هي الديمقراطية وصوت الشعب.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مؤرخ المملكة: فترة حكم الملك محمد السادس شهدت قفزة نوعية في مجال حقوق المرأة

مؤرخ المملكة: فترة حكم الملك محمد السادس شهدت قفزة…

منذ ساعة واحدة
Photo of بالخط الأحمر : نصف المغاربة لا يثقون في الحكومة والأحزاب

بالخط الأحمر : نصف المغاربة لا يثقون في الحكومة…

منذ 4 ساعات
Photo of النساء الحركيات بسطات تخترن قائدتهن في زمن عيدهن

النساء الحركيات بسطات تخترن قائدتهن في زمن عيدهن

منذ 5 ساعات
Photo of في اليوم العالمي للمرأة.. إبراز معاناة النساء المحتجزات بمخيمات تندوف

في اليوم العالمي للمرأة.. إبراز معاناة النساء المحتجزات بمخيمات…

منذ 21 ساعة
Photo of العثماني: الاحتفاء بالمرأة المغربية يجب أن يكون في كافة أيام السنة

العثماني: الاحتفاء بالمرأة المغربية يجب أن يكون في كافة…

منذ 21 ساعة
Photo of في اجتماعها المقبل.. الحكومة تتابع مناقشة تقنين استعمالات “القنب الهندي”

في اجتماعها المقبل.. الحكومة تتابع مناقشة تقنين استعمالات “القنب…

منذ 22 ساعة
Photo of بنعبد القادر: المملكة لا تذخر أي جهد للمساهمة في منع ومكافحة الجريمة دوليا

بنعبد القادر: المملكة لا تذخر أي جهد للمساهمة في…

منذ 23 ساعة
Photo of انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

انتخاب المغرب نائبا لرئيس مؤتمر الامم المتحدة لمنع الجريمة…

منذ يوم واحد
Photo of نصر الله: “البيجيدي أفقدوا الدار البيضاء بوصلتها و أغرقوها في الديون الدولية”

نصر الله: “البيجيدي أفقدوا الدار البيضاء بوصلتها و أغرقوها…

منذ يوم واحد
Photo of “البيجيدي” يدعو إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع تقنين “القنب الهندي”

“البيجيدي” يدعو إلى توسيع النقاش العمومي حول مشروع تقنين…

منذ يوم واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق