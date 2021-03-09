النساء الحركيات بسطات تخترن قائدتهن في زمن عيدهن

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أسدل الستار عن فعاليات المؤتمر التأسيسي لمنظمة النساء الحركيات بجهة الدار البيضاء سطات، بانتخاب الدكتورة إيمان النوري رئيسة للفرع الجهوي وذلك بعد تقديم العرض الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجنة التحضيرية.

أشغال المؤتمر النسائي الذي احتضنه حزبالحركة الشعبية بمدينة سطات تحت شعار “المرأة دعامة أساسية للتنمية”، عرف حضورا بارزا لممثلات الأقاليم بالجهة عضوات المجلس الوطني للمنظمة، وأعضاء عن المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية بجهة الدار البيضاء-سطات، وأعضاء الأمانة الجهوية للحزب بذات الجهة، شدد من خلاله الحاضرون والحاضرات على ضرورة رص الصفوف والاستعداد للاستحقاقات المقبلة تماشيا والخطابات الملكية ومضامين الدستور الذي منح المرأة مكانة جد متقدمة.

إيمان النوري الاستاذة الجامعية بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، والتي استطاعت أن تنال ثقة نون النسوة بصيغة الاجماع النسوي، لم تخف اصرارها للسير قدما نحو الدفاع عن كافة القضايا التي تشغل بال المرأة وخاصة القروية منها، مشيرة إلى أن هذا اللقاء هو فرصة لتجديد العهد والتشبت بقيم الحزب وخطه النضالي والسياسي، وترافعه عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها “قضية المرأة المغربية وحقوقها وواجباتها”، مؤكدة انخراطها وباقي مكونات فرعها الجهوي المنتخب في تنزيل استراتيجية الحزب على مستوى الجهة.

ومن جهته أكد الكاتب الاقليمي لحزب السنبلة بسطات، بوشعيب الماوي، أن النساء الحركيات وكعادتهن دائما تجدهن في مستوى تطلعات الحزب وخدمة قضايا المرأة اقليميا وجهويا ووطنيا من خلال وضع برامج تنموية تلامس هموم وانشغالات الطبقة الفقيرة والفئات الهشة في مقدمتها “التعليم، الصحة، العيش الكريم وتقليص الفوارق الإجتماعية”، مشيرا أن أشغال المؤتمر مرت في جو ديمقراطي، أفرزت نخبة نسائية حركية بروح عالية وبعد تبصري هدفها الترافع عن مختلف القضايا التي تهم المواطنين والمواطنات.

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