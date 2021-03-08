سيارة "مجنونة" تصدم سائق دراجة نارية وترديه قتيلا بطنجة
سيارة اسعاف

سيارة “مجنونة” تصدم سائق دراجة نارية وترديه قتيلا بطنجة

منذ 12 دقيقة
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هبة بريس- مكتب طنجة

لقي سائق دراجة نارية، مصرعه، أمس الاحد متأثرا بجروح ورضوض خطيرة أصيب بها، إثر حادثة سير مروعة ، على مستوى إحدى المنعرجات الخطيرة بمنطقة “كاب سبارطيل” بمدينة طنجة.

وبحسب، المعطيات المتوفرة فإن المعني الذي كان على متن دراجة نارية، صدمته سيارة من نوع داسيا كانت تسير بسرعة مفرطة، بعدما فقد سائقها السيطرة على المقود، مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة على الفور.

وقد حلت عناصر الأمن على وجه السرعة بعين المكان للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى الدوق دو طوفار بمدينة طنجة.

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