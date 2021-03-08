رئاسة النيابة العامة تحتفي بنسائها في يومهن العالمي

هبة بريس ـ الرباط

أشرف الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، صباح اليوم الاثنين 08 مارس 2021 بقاعة الندوات بمقر رئاسة النيابة العامة، على توزيع هدايا تذكارية رمزية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن الاحتفال بهذا اليوم هو تعبير عن نضال طويل للمرأة دام عقودا من الزمن، معبرا عن شكره وامتنانه لنساء النيابة العامة على مجهوداتهن وتفانيهن في عملهن، مشيدا بالحضور القوي والتطور النوعي في عدد النساء العاملات برئاسة النيابة العامة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد هشام بلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، أن الاحتفال بهذا اليوم هو تعبير عن نضال طويل للمرأة دام عقودا من الزمن، معبرا عن شكره وامتنانه لنساء النيابة العامة على مجهوداتهن وتفانيهن في عملهن، مشيدا بالحضور القوي والتطور النوعي في عدد النساء العاملات برئاسة النيابة العامة.

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