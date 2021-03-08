شكرا..إنكن صانعات نجاح أوزون“…”أوزون“ تكرم عاملاتها في يومهن العالمي

هبة بريس ـ الرباط

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وفي إطار احتفائها بسنة 2021 عاما من أجل عمال النظافة، نظمت مجموعة أوزون للبيئة والخدمات يومه الإثنين 08 مارس، حفلا بمقرها الاجتماعي بالرباط لتكريم “صانعات نجاح أوزون”، تحت شعار “شكرا..إنكن صانعات نجاح أوزون، مؤكدة المجموعة أن النسوة اللواتي واكبن وساهمن في صنع نجاح المجموعة، ومازالت مجهوداتهن متواصلة في خدمة المؤسسة والمجتمع بنكران للذات وتضحيات لا تنتهي.

واحتفلت مجموعة أوزون للبيئة والخدمات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بعاملاتها عرفانا بما قدمنه للمجموعة سواء في الإدارة كمديرات ناجحات وفي التسيير كمسؤولات حازمات وفي الميدان كعاملات مكافحات.

وتم خلال الحفل تكريم أقدم عاملة نظافة في شخص السيدة الشتنوف ربيعة، التي تشتغل مع “أوزون” منذ انطلاقتها الأولى، وأقدم إدارية في شخص ”فاطمة أيوبي“، بهديتي أداء مناسك عمرة مدفوعة التكاليف كاملة، حيث عبرتا عن سعادتهما الغامرة بهذا التكريم والهدية.

واحتفت مجموعة أوزون أيضاً بأصغر عاملة نظافة في شخص ب ”فاطمة الزهراء التوزاني“، التي تشغل بحديقة الحيوانات بالرّباط، وبأصغر إدارية بالمجموعة في شخص ”كنزة رزقي“، قضاء عطلة نهاية الأسبوع مدفوعة التكاليف بمدينة مراكش.

كما تضمت الحفل تقديم منح مالية تدعم تمدرس عشر متفوقات من بنات عاملات النظافة، وستقدم هدايا رمزية لعاملات أوزون بجميع فروعها بجهات المملكة يشرف على توزيعها المدراء الجهويين والإقليميون.

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