بعد واقعة البيجيدي في البرلمان.. مرشحون للانتخابات يخرقون قرارات الحجر الصحي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلقت بشكل مبكر الحملات التواصلية للمرشحين المحتملين في قادم الانتخابات، حيث شرع عدد كبير منهم في التقرب من المواطنين و التفاعل مع تساؤلاتهم عبر الاجتماع بهم في أماكن متفرقة.

و حسب معطيات توفرت لنا، فقد شرع مجموعة من المرشحين المحتملين للاستحقاقات الانتخابية القادمة في ربط جسور التواصل مع الناخبين رغم أن الظروف الحالية تتسم بسياق خاص و بإجراءات اسثتنائية أملتها ظروف الجائحة.

و يبدو أن تحدي نواب العدالة و التنمية قبل أيام بالغرفة الأولى للبرلمان لقرارات الحجر الصحي الذي سنته الحكومة و التي يدبرون هم أنفسهم شؤونها، ساهم في تشجيع مرشحي باقي الأحزاب لعقد لقاءات تواصلية رغم قرار منع التجمعات.

و نشر عدد من المواطنين صورا لمرشحين محتملين من أحزاب متفرقة وهم يجتمعون في مأدبات غداء و على كؤوس شاي مع الناخبين دون احترام أدنى شروط التباعد، محملين المسؤولية لنواب البيجيدي الذين كان حريا بهم أن يعطوا المثال في احترام إجراءات الحجر الصحي في قبة البرلمان عوض التكدس داخله في وقت تبذل فيه السلطات مجهودات جبارة لاحتواء فيروس كورونا عبر حث المواطنين على احترام شروط الوقاية و التباعد.

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