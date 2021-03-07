الفريق الإشتراكي يُطالب لفتيت بالإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لعاملات وعمال الإنعاش الوطني
عبد الواحد لفتيت

فريق برلماني يُطالب لفتيت بالإستجابة للمطالب العادلة لعمال “الإنعاش “

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

وجه الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ، سؤالا شفويا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية حول المطالب الآنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني.

وكشف الفريق في مراسلته عن لائحة المطالب المستعجلة الآنية لعاملات وعمال الإنعاش الوطني تتمثل في:

ـ احترام الحد الأدنى للأجر المعمول به في الإدارة المغربية والجماعات الترابية باعتبار أن المشغل هي الدولة المغربية.
ـ إحداث تعويض عن الأقدمية كل خمس سنوات يضاف في الراتب الأساسي.
ـ تحديد أيام العمل وساعات العمل الأسبوعية واليومية حسب القوانين المعمول بها.
ـ تحديد سن التقاعد مع إحداث تعويض له.
ـ توقيف تشغيل الأشخاص بعد بلوغ سن التقاعد.
ـ عدم تشغيل متقاعدي قطاعات أخرى بالإنعاش الوطني.
ـ تمتيع العاملين بالإنعاش الوطني بالتعويضات العائلية ومنحة الولادة.
ـ تمكينهم من رخصة الولادة.
ـ التعويض عن الأقدمية والساعات الإضافية وأمر القيام بمهام.
ـ الاستفادة من الامتيازات التي يتمتع بها باقي موظفي الإدارة التي يشتغلون بها.
ـ الحصول على بيان الأجرة وشهادة العمل.
ـ التغطية الصحية بالانخراط في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
ـ إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية.
ـ وضع آليات للتأديب تضمن للعامل حقوقه في ارتكابه لخطأ.
ـ وضع حد لنظام السخرة والعمل في البيوت السائد وسط القطاع.
ـ تمكين الراغبين في متابعة الدراسة من هذا الحق.

وفي السياق ذاته طالب الفريق الإشتراكي من الوزير عبد الوافي لفتيت توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته من أجل الاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة ، كما سائله عن الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بالمطلوب.

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تعليق واحد

  1. انا من ضمن العاملين بقطاع الانعاش الوطني ولذي اجازة و3 ديباومات فالاعلاميات وشواهد اخرى وماكنتقاضاوش حتى ثمن السميك بدون تغطية صحية بدون تقاعد بدون حقوق ونشكر السيد الفتيت على هذه الالتفاتة لهذه الفئة المهمشة والمحكورة

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