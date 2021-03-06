وفاة شخص في ضيافة أمن وجدة
صورة تعبيرية

كان في ضيافة أمن وجدة .. شخص يضع حدا لحياته

منذ 41 دقيقة
0

هبة بريس – وجدة

علم لدى ولاية أمن وجدة أن شخصا كان موضوعا رهن الحراسة الطبية بالمستشفى قد وضع حدا لحياته، صباح اليوم السبت 06 مارس الجاري، وذلك بعدما ارتمى من نافذة مرفق صحي بالطابق الثاني.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، بأن الهالك البالغ من العمر 40 سنة، كان قد أقدم، في الثالث من شهر فبراير المنصرم، على تعريض والدته للضرب والجرح المفضي للموت داخل مسكنها بمدينة جرسيف، قبل أن يضرم النار عمدا في جسده، مما تسبب له في حروق خطيرة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، في أفق إخضاعه للبحث القضائي حول الأفعال الإجرامية المنسوبة له.

واضاف المصدر ذاته أن المعطيات الأولية للبحث، وكذا المعاينات المنجزة، تشير إلى أن المشتبه فيه كان يخضع لعلاج نفسي، بالموازاة مع علاجات الحروق الخطيرة التي أصيب بها، وذلك قبل أن يعمد صباح اليوم إلى الانتحار.

وقد تم، وفق البلاغ، فتح بحث قضائي في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فاس.. توقيف شخص وحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا

فاس.. توقيف شخص وحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا

منذ ساعتين
Photo of طنجة.. ضبط 90 كيلوغرام من الحشيش بحوزة 3 أشخاص

طنجة.. ضبط 90 كيلوغرام من الحشيش بحوزة 3 أشخاص

منذ 6 ساعات
Photo of طرفاية: المحيط الأطلسي يلفظ جثثا بعد إنقلاب قارب مطاطي للمهاجرين

طرفاية: المحيط الأطلسي يلفظ جثثا بعد إنقلاب قارب مطاطي…

منذ يوم واحد
Photo of الجديدة .. حجز 3 أطنان و300 كلغ من مخدر الشيرا على متن شاحنة

الجديدة .. حجز 3 أطنان و300 كلغ من مخدر…

منذ يوم واحد
Photo of أحفير .. مصرع سائق شاحنة بعد انقلابها عند منعرج بمدخل المدينة

أحفير .. مصرع سائق شاحنة بعد انقلابها عند منعرج…

منذ يوم واحد
Photo of خميس الزمامرة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 أطنان من الأكياس المحظورة

خميس الزمامرة.. توقيف شخصين وحجز أزيد من 3 أطنان…

منذ يوم واحد
Photo of انتحل صفتي عميد شرطة وقائد لسرقة ضحاياه.. توقيف شخص بمكناس

انتحل صفتي عميد شرطة وقائد لسرقة ضحاياه.. توقيف شخص…

منذ يوم واحد
Photo of مصرع سيدة في حادث انهيار منزل باقليم بني ملال

مصرع سيدة في حادث انهيار منزل باقليم بني ملال

منذ يوم واحد
Photo of أصيلة.. الأمن يحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر الشيرا

أصيلة.. الأمن يحجز أزيد من 4 أطنان من مخدر…

منذ يومين
Photo of برشيد…قصة عشق وقتل والزوجة في قفص الاتهام

برشيد…قصة عشق وقتل والزوجة في قفص الاتهام

منذ يومين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق