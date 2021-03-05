“دولة مدنية ماشي عسكرية”.. الجزائريون يواصلون الحراك بالشوارع

هبة بريس – وكالات

خرج آلاف الجزائريين في مسيرة وسط العاصمة الجزائرية في الأسبوع الثاني بعد استئناف تظاهرات الحراك الشعبي المناهض للنظام التي توقفت قبل عام بسبب الأزمة الصحية.

ورفع المتظاهرون شعارات قوية منها “دولة مدنية وليس عسكرية” و”أكلتم البلد أيها اللصوص”، في مسيرة جابت شوارع العاصمة الجزائرية.

كما انطلقت مسيرة ثانية أكبر ضمت الآلاف من شارع ديدوش مراد، الشارع الأكبر وسط العاصمة، وكان من بين المتظاهرين الصحافي والمعتقل السابق خالد درارني، كما ظهر في صور تم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من منع التجمّعات رسميا بسبب جائحة كوفيد-19، عرفت مسيرة اليوم مشاركة مكثفة للالاف من المواطنين الذين توعدوا بإسقاط رموز الفسادوبناء دولة مدنية.

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