صورة تعبيرية - الشرطة الفرنسية

فرنسا .. اعتقال رجل يحمل سكينا خارج مدرسة يهودية في مرسيليا

منذ 3 ساعات
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هبة بريس – وكالات

اعتقلت الشرطة الفرنسية في مدينة مرسيليا رجلا كان يحمل سكينا خارج مدرسة يهودية وسوق للأطعمة اليهودية “كوشير”.

وقالت متحدثة باسم شرطة مرسيليا، اليوم الجمعة، إن حراس أمن المدرسة لاحظوا أن الرجل يلوح بسكين على ما يبدو خارج مدرسة يافري، ثم حاول دخول سوق كوشير القريب، حيث ألقو القبض عليه هناك.

وأضافت أنه جرى احتجاز الأطفال داخل المدرسة، بينما كانت الشرطة تبحث عن أي متفجرات أو متواطئين مع المشتبه به.

وأكدت أنه لم يصب أحد في الحادث، ودوافع الرجل ما زالت غير واضحة.

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