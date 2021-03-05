طرفاية: المحيط الأطلسي يلفظ جثثا بعد إنقلاب قارب مطاطي للمهاجرين

هبة بريس: أشعبان لحبيب

أفاد مصدر مطلع ل “هبة بريس” ، أن مصالح الدرك الملكي بسرية اقليم طرفاية، وكذا عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة السواحل، تمكنوا من توقيف 9 مرشحين للهجرة السرية بالقرب من أحد الشواطئ شمال طرفاية بحوالي 21 كيلومتر على طول الطريق الوطنية رقم واحد بين مدينة طرفاية وجماعة أخفنير.

وحسب نفس المصدر، فقد تم توقيف 9 مهاجرين قبل بزوغ فجر اليوم الجمعة 5 مارس الجاري، من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية طرفاية بتنسيق مع القوات المساعدة بعد أن لفظت امواج المحيط الأطلسي ثلاثة جثث من بينها طفلة لا تتعدى 5 سنوات وكذا قارب مطاطي حيث رجحت مصادر الجريدة أن القارب المطاطي تعرض لحادث انقلاب في حرض البحر.

و أضاف المصدر ذاته، أن المهاجرين السريين الذين تم توقيفهم، ينحدرون من دول جنوب الصحرا.

وأكد المصدر ذاته، على أن عملية التمشيط لازالت مستمرة بحثا عن مهاجرين سريين آخرين وسط الصحراء نواحي الغرد الأحمر ومنطقة تولكت، باستعمال طائرة ” درون” التابعة لمصالح الدرك الملكي.

الموقوفون سيتم نقلهم إلى إقليم طرفاية من أجل مباشرة التحقيق معهم مع نقل الجثث الى مستودع الأموات بمستشفى مولاي الحسن بلمهدي بالعيون عبر سيارات الإسعاف التابعة للمجلس البلدي لطرفاية.

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