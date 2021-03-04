“الجزيرة القطرية” تستمر في استفزاز مشاعر المغاربة ب”قضيتهم الوطنية”
هبة بريس – الرباط
تجندت قناة “الجزيرة” القطرية، خلال الأيام الأخيرة، لاستفزاز مشاعر المغاربة، والتطاول على قضيتهم الوطنية، عبر تمريرها لصور وعبارات ضد الوحدة الترابية.
آخر شطحات القناة القطرية، تمثلت في نشرها اليوم الخميس، لإحصائية على أحد الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التابعة لها، والتي سمت من خلالها الصحراء المغربية ب”الغربية”.
وأشارت الإحصائية التي نشرتها صفحة “ميدان” الى احتياطات الفوسفاط وحجم الكميات المستخرجة بعدد من الدول، لافتة الى أن المغرب الذي فصلته عن صحرائه ووصفتها ب”الصحراء الغربية”، في المرتبة الاولى بأكبر احتياط في العالم.
تطاول القناة القطرية المتعمد على الوحدة الترابية للمملكة، آثار غضب واستياء عدد من النشطاء، الذي أكدوا أن القناة المذكورة أخذت تحدو حدو وسائل الاعلام التابعة لنظام العسكر في الجارة الشرقية، ومطالبين بضئورة الرد عليها بشكل حازم وقوي.
5 تعليقات
انها تتنفس بعد نجاح بايدن ؟ اللقطاء تجمعهم نفس مباديء السفهاء .
نقول لهم نعم تلك بلادنا وخيراتها ولما عجب حال ينطح راسوا مع اعلى حيط يجاوره.والله يبقى فينا عرق لاسمحنا في حبة رمل.
لقد اخطا المغرب كثيرا حين اتخذ الحياد ابان فرض الحصار على دويلة ( خطر ) المارقة. الناكرة للجميل، وهاهي خطر ترد لنا الجميل بالتطاول على وحدتنا الترابية وتجعل نفسها بوقا لخدمة عصابة بنو فرقش تبا لهذه القناة اللقبطة المستاجرة وتبا لمسيريها ، ويجب على بلدنا عدم التزام الصمت والرد بكل حزم على بطاريق الصحراء لعنة الله عليهم الى يوم الدين
قناة الجزيرة مشكوك في أهدافها لكم تسببت لإي إذكاء الحروب داخل البلدان العربية يجب فضح هذه القناة المعادية ودعوة المشاهدين لتجنب التقاطها وأن يعتبروها قناة دموية تهدف من خلال أخبارها وندواتها إشعال الجروب والفتنة.
علينا بمقاطعتها