“الجزيرة القطرية” تستمر في استفزاز مشاعر المغاربة ب”قضيتهم الوطنية”

هبة بريس – الرباط

تجندت قناة “الجزيرة” القطرية، خلال الأيام الأخيرة، لاستفزاز مشاعر المغاربة، والتطاول على قضيتهم الوطنية، عبر تمريرها لصور وعبارات ضد الوحدة الترابية.

آخر شطحات القناة القطرية، تمثلت في نشرها اليوم الخميس، لإحصائية على أحد الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التابعة لها، والتي سمت من خلالها الصحراء المغربية ب”الغربية”.

وأشارت الإحصائية التي نشرتها صفحة “ميدان” الى احتياطات الفوسفاط وحجم الكميات المستخرجة بعدد من الدول، لافتة الى أن المغرب الذي فصلته عن صحرائه ووصفتها ب”الصحراء الغربية”، في المرتبة الاولى بأكبر احتياط في العالم.

تطاول القناة القطرية المتعمد على الوحدة الترابية للمملكة، آثار غضب واستياء عدد من النشطاء، الذي أكدوا أن القناة المذكورة أخذت تحدو حدو وسائل الاعلام التابعة لنظام العسكر في الجارة الشرقية، ومطالبين بضئورة الرد عليها بشكل حازم وقوي.

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