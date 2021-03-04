وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ونظيره الاردني
وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ونظيره الاردني

بوريطة: الملك يضع القضية الفلسطينية في نفس مستوى قضية الصحراء

منذ 3 ساعات
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هبة بريس: أشعبان لحبيب

قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة وذلك بمناسبة افتتاح قنصلية المملكة الأردنية الهاشمية ، إنه لمن دواعي فخرنا أن نرى الدول الشقيقة والصديقة تتعاقد مع بعضها البعض من أجل إفتتاح قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، ويأتي ذلك في تعبير واضح عن الدعم الدولي للطابع المغربي لصحراءه وكذا لموقف المغرب في مواجهة هذا النزاع الإقليمي المفتعل.

و جدد وزير الخارجية المغربي شكر وإمتنان المملكة المغربية ملك وشعبنا للممكلة الأردنية الهاشمية حكومة وشعب على هذا القرار التاريخي والمهم من أجل وحدة أراضي المغرب.

وأكد بوريطة عقب الإجتماع الذي جمعه بنظيره الاردني اليوم بمدينة العيون، أن العلاقات المتميزة الثنائية التي تربط بين المملكتين تحظى بمستوى ثابت من التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية ، ولا سيما القضية الفلسطينية التي يواصل جلالة الملك محمد السادس نصره الله وضعها في نفس مستوى قضية الصحراء.

ومن جانبه أكد أيمن الصفدي نائب رئيس وزراء المملكة الهاشمية ووزير خرجيتها أن السياق الحالي يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق والتضامن العربي في مواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها من أجل تعزيز الأمن والإستقرار وتهيئة بيئة مواتية للتنمية في جميع المجالات.

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