العثماني : نجاح حملة التلقيح يؤكد قدرة المملكة على رفع التحديات
هبة بريس – الرباط
أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس بالرباط، أن نجاح حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس كوفيد-19، التي أعطى انطلاقتها الفعلية الملك محمد السادس، يؤكد قدرة المملكة، في إطار التلاحم الوطني وتضافر جهود الجميع، على رفع التحديات، وخاصة في هذه الظروف الصعبة.
العثماني أبرز في كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس الحكومي المنعقد عبر تقنية المرئي يومه الخميس، أن هذه الحملة “تلقى استحسانا من قبل جميع المتتبعين، من مواطنين وصحافة وطنية ودولية وشخصيات وهيئات دولية، كان آخرها منظمة الصحة العالمية التي أشادت بهذه الحملة وهنأت المملكة المغربية بالتقدم الذي أحرزته في هذا المجال”.
ونوه رئيس الحكومة بهذا النجاح الذي حققته المملكة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، معبرا عن شكره لجميع القطاعات والجهات التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، وعلى رأسها وزارتا الصحة والداخلية وغيرهما من المصالح الإدارية والترابية بأطقمها ومسؤوليها.
وأشار العثماني إلى أن آفاق الخروج من هذه الأزمة على المستوى العالمي لم تتضح بعد، مما يستوجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية، الفردية منها والجماعية، والتي تشكل إلى غاية الآن الوقاية الحقيقية من انتشار الجائحة، في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى الساكنة في المستقبل القريب لتحقيق ضمان وأمان إضافيين في مواجهتها.
تعليق واحد
للأسف هذه عاداتنا…..عندما يشارك المنتخب المغربي في مباريات الفوز في كأس العالم.وفي أول مباراة في الدور الأول عند فوزه أوتعادله أمام خصمه .كل وسائل الإعلام تطبل وتتدعي التأهل للدور الثاني وبعد توالي المباريات ينهزم أو يتعادل ويصبح ترتيبه الثالث أو الرابع نصبح نتكهن وونحلم بانهزام فريق وتعادل آخر للتأهل ولا شيء يحدث نعود من الدور الأول.وعندما كانت هناك إصابة أو اثنين بكورونا مرة أخرى قيل لقد نجحنا في للسيطرة حتى أصبحنا بالمئات .واليوم لم نتجاوز المرحلة الثانية لنقول نجحنا .حتى يتم تعميم التلقيح في المرحلة الأولى ويتم تلقيح أزيد من النصف بنجاح في المرحلة الثانية.ساعتها فقط يمكن أن نقول بإذن الله سنتوفق.أما لازلنا في البداية …..وفق الله جميع الساهرين على التلقيح من أطر صحية وسلطة.ونرجو أن يلتزم الجميع بمواعيد.بالتوفيق