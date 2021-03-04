الصورة من عملية الإنقاذ
الصورة من عملية الإنقاذ

بعد اشعار السلطات المحلية باختفائهما.. إنقاذ متسلقين مغربيين بجبل موسى

منذ ساعتين
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نجلاء مزيان : هبة بريس

عرف مركز بليونش عشية امس حالة اختفاء مواطنين مغربيين قاما بتسلق قمة جبل موسى، هذا وفور اشعار السلطات المحلية و الساكنة بالحادثة، تجند شباب المنطقة و سارعوا لتقديم يد المساعدة و من بينهم رضوان اللغميش، ابن مركز بليونش و موظف بقيادة بليونش التابعة لوزارة الداخلية، من أجل البحث عن المختفين، رغم الاجواء الجوية الصعبة التي سادت مركز بليونش ليلة أمس.

سوء احوال الطقس و الضباب الكثيف، و وعورة المسالك لم تنقص من رغبة رضوان و اصدقائه في العثور على المتسلقين العالقين، فتكونت فرق الانقاد من متطوعين و من أعوان السلطة، حيث قام كل فريق بسلك مسلك مستعينين بمشاعل يدوية، و اجهزة GPS.

وقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا اساسيا في التعبئة خصوصا لدى شباب بلدة بليونش الذين يعتبرون السياحة الجبلية وتسلق قمة جبل موسى من الانشطة التي تجذب الزوار لبلدتهم وتحقق انتعاشا اقتصاديا للمنطقة.

وبعد ساعات من الحيرة، و التوجس، تم العثور على المتسلقين، الذين عاشا ساعات رعب حقيقية كانت ان تودي بحياتهما لولا الآلطاف الالهية و تجند ساكنة بليونش، متطوعين، و سلطة محلية .

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