أصغر رئيس جماعة بالمغرب يتخلى عن جميع مهامهم بالجماعة والحزب

هبة بريس -آسفي

أعلن محسن بومهدي رئيس جماعة النكا بإقليم أسفي، عن تجميد عضويته في مختلف هياكل حزب الأصالة المعاصر الذي ينتمي إليه، وكذا تفويض تدبير أمور الجماعة وشؤونها لنائبه الأول ومدير المصالح، وذلك بسبب ظروفه الصحية على إثر حادثة السير التي تعرض إليها قبل أيام.

وكتب محسن بومهدي الذي يعتبر أصغر رئيس جماعة بالمغرب :”بعد أيام من التفكير والتدبر قبل وبعد الحادثة ونظرا لظروفي الصحية. والتي لم تعد تسعفني لازاوج بين الانشطة الانتدابية والمهنية وكذا الدراسية. فإنني أعلن دون ظغط او إكراه. و تقديرا لجسامة المسؤولية و ثقلها عن تفرغي التام والنهائي للنشاط المهني ان كان في العمر بقية“.

واسترسل ذات المتحدث عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، :”وعليه فإنني أعلن عن تجميد عضويتي في مختلف هياكل حزب الاصالة والمعاصرة. وتفويضي لنائبي الاول ومدير المصالح. في جميع المهام في الجماعة. وايضا عزمي على عدم الترشح لاي استحقاق انتخابي قادم…ولله الامر من قبل ومن بعد“.

ويشار أن محسن بومهدي رئيس جماعة النكا بإقليم أسفي، قد تعرض يوم 22 فبراير 2021، لحادثة سير خطيرة تم نقله على وجه السرعة للمستعجلات و هو في حالة حرجة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن محسن بومهدي هو أصغر رئيس جماعة منتخب بالمغرب، و قد جرى انتخابه بهذا المنصب بجماعة النكا بإقليم أسفي في استحقاقات 2016 كمرشح عن حزب الأصالة و المعاصرة، و هو من الكفاءات السياسية الشابة حيث تخرج كمهندس مدني، قبل أن يغير مساره المهني و يلج مهنة المحاماة التي نجح في امتحاناتها السنة الماضية.

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