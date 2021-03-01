حصري : تعيين أرماندو باروكو سفيراً لجمهورية إيطاليا بالمغرب

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن تعيين أرماندو باروكو سفيرا لإيطاليا بالرباط، وذلك بعد بموافقة مجلس الوزراء الإيطالي.

وشغل السفير باروكو منصب مدير وحدة التحليل والتخطيط والإحصاء والتوثيق الدبلوماسي التاريخي بوزارة الخارجية الإيطالية من مارس 2015 إلى فبراير 2021.

كما لعب باروكو دورًا مهما في حل العديد من قضايا حقوق الإنسان خلال توليه منصب سفير إيطاليا في السودان من نوفمبر 2011 إلى فبراير 2015، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

ومنذ عام 2007 إلى 2011، عمل مستشار في التمثيل الدائم لإيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي، فيما قام بعدة مهام منها التحضير للقمم ومجالس الوزراء للاتحاد الأوروبي.

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