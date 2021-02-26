بنعبد الله حول “أزمة الفنيدق” :” إنهاء التهريب المعيشي قرار سيادي تطلب ايجاد بدائل”

منذ 32 دقيقة
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اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

قال نبيل بنعبد الله، الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه لايمكن مناقشة الاجراء السيادي للدولة المتعلق بانهاء أنشطة التهريب المعيشي بالفنيدق ، والرامي ايضا الى حماية الاقتصاد الوطني.

وأضاف بنعبد الله ، الذي أطر دراس افتتاحيا للموسم الاعلامي ببيت الصحافة بطنجة، أمس الخميس 25 فبراير، حول “الاعلام والاسئلة المجتمعية” ، أن عودة أنشطة التهريب المعيشي ليست حلا، على اعتبار أنها حاطّة من الكرامة الانسانية، لكن – يضيف بنعبد الله- وجب على الدولة التفكير في اجراءات بديلة تضمن العيش الكريم لآلاف الاشخاص الذين كانوا يعتمدون بشكل اساسي على هذه الانشطة.

واعتبر بنعبد الله ، أن المغرب بقدر ما طور امكانيات هائلة على المستوى الاقتصادي والبنية التحتية، بقدر ماهناك مشاكل اخرى تعيق مسار التنمية ، مايطرح مسالة التوزيع العادل للخيرات.

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