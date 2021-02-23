لفتيت: “القوانين التي قمنا بتنزيلها تروم تخليق الحياة السياسية و الانتخابات”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية اليوم خلال مداخلة له أثناء حضوره جلسة مناقشة القوانين التنظيمية للانتخابات بمجلس النواب أن التعديلات التي تم إقرارها تروم تخليق الحياة السياسية و الانتخابات ببلادنا.

و أوضح لفتيت أن كل القوانين و النصوص التنظيمية التي سبق و تم إقرارها تأتي في ظل سياق خاص يجعل الانتخابات المقبلة تحديا كبيرا خاصة في هاته الظرفية الاستثنائية.

و شدد وزير الداخلية على أن المغرب ينتظره رهان كبير خلال الأشهر القادمة من خلال الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية و الجماعية و الجهوية، و هي الاستحقاقات التي تتطلب تظافر جهود جميع الفاعلين قصد كسب الرهان و إعطاء صورة حضارية ديمقراطية تليق بالمغرب.

و تطرق عبد الوافي لفتيت في مداخلته لتفاصيل القوانين التنظيمية التي تم إقرارها بخصوص لوائح الترشيح و المقاعد الخاصة بكل جهة و التقسيم الانتخابي و عدد من النقاط المهمة التي سيشملها القانون التنظيمي الجديد للانتخابات.

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