لقجع ورئيس الاتحاد الإسرائيلي يناقشان سبل وآفاق التعاون الكروي

هبة بريس

عقد رئيس رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أمس الخميس، لقاءا عن بعد، مع رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، أورن حسون، ونائبه آفي ليفي.

وحسب ما نقلته مواقع اسرائيلية، فقد خبر رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع عن ترحيبه بالحديث مع المسؤول الكروي الاسرائيلي، مشيرا الى أن هذا الحديث كان ينتظره منذ سنوات، وتحقق بفضل التحرك الشجاع للملك محمد السادس.

ودعا لقجع نظيره الاسرئيلي الى زيارة المغرب، والتباحث في آفاق التعاون الكروي، مشددا بالقول “لدينا فرصة لتقوية الروابط بين الشعوب أيضا من خلال كرة القدم”.

ومن جهته، شكر أورين حسون لقجع على الترحيب ، مسجلا أهمية تعزيز العلاقات والتعاون بين الجمعيات الكروية .

وبدوره دعا المسؤول الاسرائيلي، لقجع وأعضاء الجامعة الى زيارة اسرائيل، مشددا على أن المحادثة تشكل بداية لصداقة حقيقية بين الطرفين.

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