الدار البيضاء ..تقديم جهاز 100 في المائة مغربي لتصنيع الكمامات الواقية

هبة بريس ـ الرباط

جرى، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، تقديم جهاز، 100 في المائة مغربي، لإنتاج الكمامات الواقية برباط أذن مزدوج تم تصميمه وتصنيعه من قبل فريق من الصناع والمهندسين وذلك بتوجيه من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

ويسمح هذا الجهاز، الأول من نوعه، المتكون من آلة لتصنيع قطع الكمامات، وأخرى (Ear-loop ) التي تسمح بتلحيم الأربطة لصناعة الكمامات المغربية، بالتوفر على آلة تؤمن بشكل مستدام إنتاجها الوطني وصادراتها وتلبي في آن واحد الاحتياجات الوطنية والطلب الدولي المتنامي.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “باستثمار القدرة على توحيد الكفاءات الوطنية في الرد على جائحة كوفيد-19، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فهذا المشروع يكرس نجاحا تكنولوجيا وصناعيا يسمح لصناعة الكمامات الوطنية بتجاوز مستوى إنتاج المادة الخام والكمامات وإدماج عنصر الآلات، وبالتالي تطوير إنتاج محلي”.

وأوضح العلمي أنه من خلال تطوير خطها الإنتاجي الخاص، فالصناعة الوطنية تحقق اليوم قفزة تكنولوجية نوعية، مضيفا أنه تم تصنيع كافة الأجزاء،أي أزيد من 400 مكون ميكانيكي وإليكتروني وهوائي، بالمغرب من طرف فرق مغربية.

وأضاف الوزير أن العديد من المقاولات والمهندسين والباحثين ساهموا في هذا المشروع، مبرزا أنه “سيتواصل تسريع هذه الجهود للجمع بين الابتكار والقطاع الصناعي لتمكين بلدنا من الاستغناء عن الواردات قدر الإمكان”.

من جانبه، عبر المدير العام للشركة المغربية لصناعة السيارات ” سوماكا” ، ونائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات المغرب، السيد محمد بشيري، عن اعتزازه بالمشاركة في إنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أن هذه الآلة تمثل المعرفة والمهارات الصناعية عالية المستوى من المهندسين والتقنيين المغاربة، وتبشر بمستقبل مشرق لتطوير الصناعة الوطنية وعلامة صنع في المغرب.

وأضاف أن “هذه مجرد بداية، وسنعمل في إطار مجموعة تم إنشاؤها للتو لتطوير منتجات وآلات أخرى تتعلق بالجانب الصحي على المستوى الوطني”.

وتم إنجاز هذا المشروع من طرف فريق يضم مقاولات صناعية وشركات وطنية للهندسة، منها بالأساس SOMACA وSERMP، وAVIARAIL وONYX لتطوير الصناعة والتجارة والجمعية المغربية لمصنعي الثوب غير المنسوج (AMFTNT).

وتجدر الإشارة أن تصاميم الجهاز في ملكية الوزارة التي ستضعها رهن اشارة الشركات الراغبة في تصنيع هذه الآلة.

وعلى هامش هذا التقديم تم توقيع اتفاقية تتوخى بالخصوص تجهيز خطوط الانتاج الأولى لهذه الآلة.

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