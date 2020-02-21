تبون : نؤمن بأن امتداد الجزائر هو المغرب

هبة بريس ـ متابعة

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن الجزائر تقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين، مشيرا إلى أنها لن تنحاز لطرف على حساب آخر.

وأضاف عبد المجيد تبون، في لقاء مع قناة “RT”، أن أقل ما يمكن أن تفعله الجزائر لليبيا هو رد الجميل لشعبها على موقفه من ثورة التحرير.

وحول إغلاق الحدود مع المغرب، قال الرئيس الجزائري ، إن “إغلاق الحدود مع المغرب كان رد فعل ونؤمن بأن امتداد الجزائر هو المغرب”.

وفيما إذا كان ضمن برنامجه زيارة للسعودية، أعلن الرئيس الجزائري أنه ألغى زيارته للملكة بسبب ازدحام برنامجه، مشيرا إلى أنه كان على وشك زيارة السعودية.

وحول موقف الجزائر من صفقة القرن، أعلن الرئيس الجزائري، أنها لن تمر ولا يوجد أساس تستند عليه والدولة الفلسطينية ستقوم حتما.

وأضاف قائلا ” هناك إجماع على رفض “صفقة القرن” ونتمنى قيام دولة فلسطين على حدود عام 67″.

أما عن الحراك الشعبي في الجزائر، قال الرئيس الجزائري “الحراك الشعبي في الجزائر أنقذ الدولة من الانهيار والانزلاق”، منوها على أنه “يجب أن يتحقق التوازن بين عمل المؤسسات لكي لا ننزلق إلى الحكم الفردي”.