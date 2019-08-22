لشكر بعد لقاء “المصالحة” بالاموي: اليسار مطالب اليوم بأن يعود سياسيا ونقابيا

هبة بريس _ الرباط

افادت مصادر مطلعة ان لقاء ودي جمع بين أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، والزعيم النقابي، نوبير الأموي، الإتحادي سابقا والمؤسس لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وذلك بالتزامن مع مبادرة للمصالحة اطلقتها قيادات اتحادية وسيتم الاعلان عن نتائجها في القريب.

ادريس لشكر الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي قال خلال هذا اللقاء ان “الاتحاد معتز بقياداته التي لعبت أدوارا تاريخية كبرى في تحقيق التطور والاستقرار”، ومعتبرا أن الزيارة “عرفان واعتراف بالأدوار التي قام بها الرواد”، ومسجلا أن المصالحة ستتم بفضلهم، لكونهم بناة اليسار في المغرب منذ سنة 1959”.

وأشار لشكر إلى أن “اليسار مطالب اليوم بأن يعود سياسيا ونقابيا للعب أدواره التاريخية الكبرى”، مشددا على أن “التشرذم الحاصل لا يسر أحدا”، ومبديا اعترافه بمساهمته في الواقع الحالي، وزاد: “الأموي كقيادي تاريخي لازال له دور كبير في لم شمل اليسار، والاتحاد هنا لا يخطئ أحدا”، مسجلا أنه “رغم الإخفاقات فالمكاسب كبيرة للوطن

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