وجدة.. حريق مهول بمستودع مديرية وزارة النقل و التجهيز واللوجستيك

هبة بريس : وجدة

إندلع حريق مهول بمستودع مديرية وزارة النقل و التجهيز و اللوجستيك الكائن بشارع مبارك البكاي طريق تازة، حوالي الساعة السابعة و النصف بعد زوال يوم الأربعاء 26 يونيو الجاري، الحادث الذي زرع الرعب و الهلع و الخوف لدى ساكنة الحي الوحدة المجاور للمستودع.

وحسب مصدر مطلع لهبة بريس، فقد توقفت حركة السير بشارع بوعلام الرحموني و طريق تازة، وسط استفسار المواطنون عن ماذا حدث بالضبط، بينما أدخنة سوداء كثيفة تتعالى في السماء لتغطي فضاء الحي المذكور و الأحياء المجاورة نتيجة احتراق العجلات المطاطية الكائنة بالمستودع، كما سمع دوي لانفجار قوي وسط فضاء الحي مما جعل السكان المجاورين يغادرون بيوتهم، كما أصيب عدد من السكان باختناقات نتيجة تكاثف الدخان المنعبث.

وهذا، حلت إلى عين المكان مصالح الوقاية المدنية و رجال الأمن و السلطة المحلية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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