بلقاسم مير يسائل وزير الشباب والرياضة عن المخيم الجبلي لإقليم وجدة

هبة بريس

وجه السيد بلقاسم مير، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة وجدة انجاد، يوم الاثنين 17 يونيو الجاري، سؤالا شفويا إلى السيد رشيد الطالبي العلمي وزير الشباب والرياضة، حول المشاكل التي تعاني منها وجدة في البنيات التحتية المتعلقة بالمخيمات في المناطق الحدودية.

وقال السيد بلقاسم مير، إن المخيم الجبلي الوحيد لإقليم وجدة المتواجد بتنيسان عين الصفا، أشغاله متعثرة، حيث وصلت إلى حدود الساعة 60 في المائة فقط، وأن هذا المخيم يلزمه المزيد من الاعتمادات الإضافية للرفع من جودته، للارتقاء بالإشعاع الثقافي والفني والرياضي المطلوب في هذا الفضاء المعبئ لقيم المواطنة والحوار والتسامح والإخاء.

ويأتي السؤال الشفوي للسيد البرلماني بلقاسم مير، للرفع من جودة المخيمات، باعتبارها فضاء تربويا منظما ذا قيمة مضافة تساهم بدورها في تنشئة الأطفال والشباب لمساعدتهم على تفتح شخصيتهم وتدريبهم على تحمل المسؤولية على أسس تربوية بيداغوجية.

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