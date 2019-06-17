بتعليمات ملكية.. لوديي يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية

هبة بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين بمقر إدارة الدفاع الوطني بالرباط، الجنرال زبير محمود حياة، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الباكستانية، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن الطرفين أبرزا، خلال هذا اللقاء، الذي حضره سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية بالرباط، علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين، والتي تتميز بالثقة والاحترام المتبادل.

وأضاف البلاغ أن المسؤولين استعرضا، بهذه المناسبة، حالة التعاون الثنائي وكذا سبل ووسائل تعزيزها.

وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على وجود مجالات للاهتمام المشترك يمكن أن تفتح آفاقا للتعاون في إطار تبادل التجارب والخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

يشار إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يشهد تبادلا دوريا لزيارات مسؤولين رفيعي المستوى.

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